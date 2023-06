Elon Musk leva seu show a Paris e se reúne com Macron

436

O polêmico proprietário da Tesla e SpaceX, Elon Musk, reuniu-se nesta sexta-feira (16) com o presidente francês, Emmanuel Macron, que espera convencê-lo a instalar uma fábrica em seu país, e defendeu a regulação da inteligência artificial em um encontro com admiradores.



O empresário chegou em um veículo elétrico Tesla ao Palácio do Eliseu, em Paris, e saiu do encontro com Macron sem dar declarações.



Na agenda da reunião estavam inteligência artificial, redes sociais e o marco regulatório do setor, enumerou o presidente francês na quarta-feira, durante o VivaTech, o grande salão europeu de tecnologia.



"Também vou falar com ele sobre carros, baterias e este setor, para elogiar o atrativo francês e europeu", disse Macron.



O presidente, que já se reuniu duas vezes com Musk nos últimos meses, espera convencê-lo a instalar na França uma fábrica de baterias da Tesla.



Na cúpula Choose France, realizada em meados de maio em Versalhes, o bilionário prometeu que a empresa faria "investimentos significativos na França". Porém, a promessa não se concretizou, e a Tesla pode acabar optando pela Espanha, quase quatro anos após ter escolhido Berlim para sua primeira fábrica no continente.



Macron sabe muito bem que este empresário, que acaba de obter autorização nos Estados Unidos para testar implantes cerebrais com sua empresa Neuralink, tornou-se uma força política do outro lado do Atlântico.



Desde que assumiu as rédeas do Twitter, Musk demitiu boa parte de seu pessoal, revelou os acordos da rede social com o governo americano para censurar mensagens polêmicas e restabeleceu a conta do ex-presidente Donald Trump.



Suas posições políticas não desanimaram os cerca de 3.600 visitantes do VivaTech, que o receberam como a principal estrela do mundo da tecnologia.



"NÓS TE AMAMOS, ELON!", dizia um dos cartazes carregados por seus seguidores.



- "Estou otimista" -



"Estou otimista em relação ao futuro" do Twitter, explicou Musk.



A rede social excluiu 90% das contas falsas e das fraudes, além de 95% do conteúdo sexual com menores, uma das maiores críticas contra a direção anterior, enumerou.



"Praticamente todas as marcas publicitárias retornaram ou disseram que vão retornar", afirmou.



"Meu conselho claro é que se regule rigorosamente a IA", afirmou o excêntrico magnata ante aos espectadores, sem dar mais detalhes.



Musk foi um dos fundadores da OpenAI, a empresa que desenvolveu o 'chatbot' ChatGPT, uma das ferramentas de IA que mais despertou polêmica e fascinação.



- Figura polêmica -



Provocador e libertário, o proprietário da Tesla, SpaceX e acionista majoritário do Twitter se encontra em meio a uma disputa com a União Europeia sobre a regulamentação da rede social.



O bloco comunitário, incluindo a França, critica o empresário por sua recusa em controlar a desinformação.



No final de 2022, o comissário europeu Thierry Breton instou-o a controlar os conteúdos, em virtude da lei de serviços digitais da UE, sob a ameaça de uma multa equivalente a 6% de sua receita.



No final de maio, Musk irritou ainda mais os ânimos, ao retirar o Twitter do código de boas práticas da UE contra a desinformação. O ministro francês do setor, Jean-Noël Barrot, chegou a ameaçar "proibir" a plataforma.



"Elon Musk é a pessoa mais inovadora do mundo! Para nós, é uma fonte de inspiração, alguém que não tem limites e que acredita em seus sonhos e projetos", declarou à AFP Tassadit Quivy, de 36 anos, cofundadora da start-up YOO Soft, com sede em Montpellier.