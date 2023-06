Jaime Antonio Mandujano, do cartel de Sinaloa, é condenado nos EUA

436

O mexicano Jaime Antonio Mandujano Eudave, membro do cartel de Sinaloa, foi condenado nesta quinta-feira (15) em um tribunal dos Estados Unidos a 13 anos de prisão por tráfico de cocaína, informou o Departamento de Justiça em um comunicado.



Segundo documentos judiciais, entre 1998 e 2012, Mandujano Eudave, de 61 anos, esteve envolvido no transporte da droga para o cartel de Sinaloa.



O Departamento de Justiça dos EUA afirma que ele coordenou o envio de cocaína por meio de barcos da Colômbia até Culiacán, Los Cabos e outros lugares do México.



O narcotraficante comunicava as coordenadas à tripulação para combinar um encontro no oceano Pacífico. Lá, a embarcação carregada de cocaína da Colômbia encontrava outro barco do cartel e descarregava a mercadoria.



Quando a droga chegava ao México, outros membros do cartel de Sinaloa a levavam até os Estados Unidos para venda.



As autoridades americanas o acusavam de saber que a cocaína "seria transportada aos Estados Unidos para sua posterior distribuição". Ele se declarou culpado.



Mandujano Eudave foi detido na Espanha em 2014 a pedido dos EUA e extraditado no ano seguinte.