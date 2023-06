Componente medicinal de cannabis é encontrado em planta comum no Brasil

436

Cientistas descobriram canabidiol, um composto ativo encontrado na maconha, em uma espécie de planta comum no Brasil, abrindo o caminho para possíveis novas formas de produção dessa substância para uso medicinal, afirmou o líder da pesquisa nesta quinta-feira (15).



Os pesquisadores encontraram canabidiol, ou CBD, nas frutas e flores de uma planta denominada Trema micrantha blume, um arbusto de crescimento rápido que é encontrado em grande parte do Brasil e muitas vezes é considerado uma erva daninha, disse à AFP Rodrigo Moura Neto, biólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que liderou o estudo.



O CBD, que não tem efeitos alucinógenos e é cada vez mais utilizado para tratar condições como epilepsia, distúrbios motores, dores crônicas e ansiedade, é um dos principais compostos ativos da cannabis.



O outro é o tetrahidrocannabinol ou THC, a substância que provoca efeitos psicoativos nos usuários de maconha.



A análise química dos cientistas revelou que a Trema contém CBD, mas não THC, o que sugere a possibilidade de uma nova fonte abundante deste composto, disse Neto.



Essa espécie não enfrentaria os obstáculos legais e regulatórios que incidem sobre a maconha, que é proibida em muitos países, inclusive no Brasil.



"É uma alternativa legal ao uso de canabinoide", afirmou o biólogo.



"É uma planta que já está espalhada pelo Brasil inteiro. Seria uma fonte mais fácil e barata de obter o canabidiol", acrescentou.



O CBD já havia sido encontrado por cientistas em uma planta da mesma família na Tailândia.



Neto, que ainda não publicou formalmente os resultados de sua pesquisa para a comunidade científica, planeja expandir seu estudo para identificar os melhores métodos de extração do CBD da Trema e analisar sua eficácia em pacientes com condições atualmente tratadas com maconha medicinal.



Sua equipe recentemente recebeu um financiamento de 500.000 reais do governo para apoiar a pesquisa, que exigirá pelo menos mais cinco anos.



Um estudo realizado no ano passado pela empresa de pesquisa de mercado Vantage Market Research estimou que o mercado global de CBD valeria quase US$ 5 bilhões (cerca de RS 25 bilhões na cotação da época) e projetou um crescimento para mais de US$ 47 bilhões (R$ 226,6 bilhões) até 2028, impulsionado principalmente pelo uso na saúde e bem-estar.