China enfrenta desemprego recorde entre jovens e desaceleração pós-pandemia

436

A fraca demanda doméstica tem limitado a recuperação econômica da China no cenário pós-pandêmico (foto: Hector Retamal/AFP)





Leia: Por que a China está construindo buraco de 11 km de profundidade Nesta quinta-feira (15/6), o governo chinês divulgou uma série de dados econômicos, incluindo o maior índice de desemprego entre jovens já registrado pelo segundo mês consecutivo, e uma desaceleração no ritmo de crescimento da economia após o período pós-pandêmico. O Escritório Nacional de Estatísticas da China informou que a taxa de desemprego para a faixa etária de 16 a 24 anos aumentou para 20,8%, em comparação com os 20,4% alarmantes registrados em abril. Já o desemprego urbano geral permaneceu estável em 5,2%, conforme anunciado pelo órgão.

Em relação à produção industrial, houve um crescimento de 3,5% em maio, comparado aos 5,6% do mês anterior, à medida que as fábricas retomavam gradualmente sua capacidade total. As vendas no varejo, principal indicador do consumo das famílias, apresentaram um aumento de 12,7% em relação ao ano anterior, em comparação com os 18,4% do mês anterior.





A fraca demanda doméstica, mesmo com inflação praticamente nula, tem limitado a recuperação econômica da China no cenário pós-pandêmico. Zhiwei Zhang, presidente da Pinpoint Asset Management, afirmou em comunicado que todos os dados divulgados até o momento indicam um enfraquecimento do impulso econômico do país. O cenário atual levanta preocupações quanto ao futuro da economia chinesa e à sua capacidade de retomar o crescimento robusto observado anteriormente.