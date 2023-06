Condenação de jornalista na Guatemala é um 'golpe baixo', diz SIP

436

A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) considerou nesta quinta-feira (15) a condenação à prisão do jornalista José Rubén Zamora, na Guatemala, um "golpe baixo" à liberdade de expressão.



É "contraditório, ou pelo menos suspeito, que um jornalista cujas denúncias de corrupção pública levaram presidentes e altos funcionários à prisão acabe na prisão", disse o presidente da SIP, Michael Greenspon, em comunicado.



Zamora era proprietário do El Periódico, um jornal crítico ao presidente Alejandro Giammattei, que denunciava atos de corrupção.



O Ministério Público havia solicitado 40 anos de prisão para o jornalista por lavagem de dinheiro, tráfico de influências e chantagem, mas foi absolvido das duas últimas acusações. Foi condenado a seis anos de prisão em uma sentença anunciada na quarta-feira.



Zamora, de 66 anos, está há 11 meses detido na prisão de Mariscal Zavala, em um quartel militar da Cidade da Guatemala.



El Periódico encerrou suas atividades em 15 de maio, após 27 anos de circulação, denunciando uma perseguição judicial e pressões financeiras, agravadas com a prisão de seu fundador.



O MP acusou Zamora de tentar lavar um equivalente 37.500 dólares(cerca de 180 mil reais na cotação atual) "produto de chantagens e extorsões" a empresários, acusações negadas por Zamora.



O jornalista afirmou que vai recorrer da decisão, assim como o promotor Rafael Curruchiche, que pretende elevar a sentença a 40 anos de prisão.