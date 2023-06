Senado aprova diplomatas para embaixadas na Itália, Austrália e Romênia

436

A Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro aprovou a indicação de três diplomatas (foto: Reprodução/TV Senado)

A Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro aprovou, nesta quinta-feira (15), a indicação de três diplomatas para assumir embaixadas do Brasil em outros países. Renato Mosca de Souza foi indicado para a Itália, Claudio Frederico de Matos Arruda para a Austrália e Ricardo Guerra de Araújo para a Romênia. As indicações seguirão para análise no plenário da Casa.





Renato Mosca, natural de Ribeirão Preto (SP), atualmente atua como cônsul-geral em Vancouver, Canadá. Em seu currículo, constam passagens como embaixador na Eslovênia e atuações nas embaixadas do Brasil nos Estados Unidos, México e Venezuela.



No Brasil, Mosca já trabalhou como assessor do Cerimonial da Presidência da República e chefe do Cerimonial do Gabinete Pessoal da Presidência. Caso seja nomeado embaixador na Itália, também acumulará responsabilidades nas embaixadas da República de San Marino e da República de Malta.





Claudio Frederico Arruda, nascido no Ceará, já ocupou cargos como chefe do Cerimonial da Presidência do Senado, assessor técnico da Presidência da Câmara dos Deputados e chefe da Assessoria Diplomática da Vice-Presidência da República.



Também exerceu a função de assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República e atuou como cônsul-geral em Nova York. Além da embaixada na Austrália, Claudio deverá exercer o cargo cumulativamente nas Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné, República de Vanuatu, Fiji e República de Nauru.





Ricardo Guerra de Araújo, que atualmente lidera a missão diplomática brasileira na Nigéria, poderá assumir a embaixada do Brasil em Bucareste, Romênia. Seu histórico profissional inclui passagens como ministro-conselheiro nas embaixadas em Paris, França, e Sófia, Bulgária. As indicações de Mosca, Arruda e Araújo aguardam apreciação no plenário do Senado antes de serem oficializadas.