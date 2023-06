Banco Mundial pede uso de subsídios 'desperdiçados' contra a mudança climática

436

Trilhões de dólares que poderiam ser usados para combater a mudança climática são desperdiçados em subsídios prejudiciais e desnecessários a nível internacional, disse o Banco Mundial (BM) em um relatório divulgado nesta quinta-feira (15).



"Dizem que não há dinheiro para clima, mas há, apenas está nos lugares errados", disse Axel van Trotsenburg, diretor do Banco Mundial, em nota.



"Se pudéssemos redirecionar os trilhões de dólares desperdiçados em subsídios e dar a eles um uso melhor e mais ecológico, poderíamos enfrentar muitos dos desafios mais urgentes do planeta", acrescentou.



O relatório do Banco Mundial aponta que atualmente 1,25 trilhão de dólares por ano (cerca de 6 trilhões de reais na cotação atual) são concedidos em subsídios diretos aos setores agrícola, pesqueiro e de combustíveis fósseis.



Os subsídios aos combustíveis fósseis representam quase seis vezes o que os países se comprometeram a destinar anualmente no Acordo de Paris para as energias renováveis e o desenvolvimento baixo em carbono, disseram as entidades.



O banco observou que 6 trilhões de dólares (29 trilhões de reais na cotação atual) são gastos anualmente em "subsídios implícitos".



Para o BM, esses subsídios implícitos representam "custos para as pessoas e para o planeta" porque acabam resultando em emissões de gases de efeito estufa, congestionamento de estradas e destruição da natureza.



A reforma dos subsídios pode "remover incentivos distorcidos que prejudicam as metas de sustentabilidade, mas também pode desbloquear financiamento doméstico significativo para facilitar e acelerar os esforços de desenvolvimento sustentável", afirmou o Banco Mundial.