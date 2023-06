Austrália vai bloquear construção de embaixada russa perto do Parlamento

436

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, anunciou nesta quinta-feira (15) que seu governo vai bloquear a construção de uma nova embaixada da Rússia perto do Parlamento, por motivo de segurança nacional.



A Rússia aluga atualmente um terreno próximo à sede do Parlamento, em Canberra, capital da Austrália, onde pretende construir sua nova embaixada, e chamou a oposição ao projeto de "histeria russofóbica".



O governo australiano tentou rescindir, sem sucesso, o contrato de arrendamento que foi assinado em 2008.



Albanese explicou que, diante do fracasso de outras opções, seu governo apresentará uma nova lei para bloquear a construção por razões de segurança nacional.



"O governo recebeu orientações muito claras de segurança sobre o risco representado por uma nova presença russa tão próxima da sede do Parlamento", disse Albanese à imprensa.



"Estamos agindo rapidamente para garantir que o local alugado não se torne uma presença diplomática formal", acrescentou.



O Kremlin reagiu e afirmou que as medidas australianas são apenas "histeria russofóbica".



"Para nosso grande pesar, a Austrália continua seguindo com força os passos dos autores da histeria russofóbica que assola atualmente os países ocidentais", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



A ministra australiana do Interior, Clare O'Neil, afirmou que o principal problema com a nova embaixada russa proposta em Canberra "é sua localização, diretamente adjacente ao Parlamento".



O primeiro-ministro admitiu que prevê algum tipo de reação da missão diplomática russa na Austrália, que havia ameaçado levar o caso à Justiça. "Não acreditamos que a Rússia esteja em posição de falar sobre direito internacional, dada a sua rejeição ao mesmo tão consistente e descarada com a invasão à Ucrânia."



A Rússia conseguiu arrendar o local em 2008, por meio de um acordo com uma agência federal australiana. Em 2011, obteve permissão para construir sua embaixada.



Em agosto de 2022, o governo australiano anunciou que estava rescindindo o contrato, porque a missão diplomática havia violado alguns aspectos da licença de construção, mas um tribunal federal rejeitou este argumento no mês passado, o que levou o governo a se concentrar nos argumentos de segurança nacional.



"A lei é direta", disse O'Neil. "Identifica um pedaço de terreno específico em Canberra que atualmente possui um contrato de aluguel (...) e rescinde o contrato".