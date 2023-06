Idoso sonâmbulo pode ser preso após atirar em si mesmo

436

Ao chegarem no local, os policiais encontraram Dicara sofrendo de grande perda de sangue e uma bala alojada na cama (foto: Pexels) Um idoso de 62 anos é investigado após o departamento de polícia do estado de Illinois, nos Estados Unidos, suspeitar que ele atirou em sua própria perna enquanto sonhava que a sua propriedade estava sendo invadida. Autoridades descobriram que ele sequer tem licença para o uso de armas de fogo.





Os oficiais foram acionados para investigar um ferimento causado por armas de fogo. Ao chegarem no local, encontraram Dicara tendo grande perda de sangue. Os agentes aplicaram um torniquete e encaminharam o homem até um hospital. A bala perfurou a perna do idoso e ficou alojada na cama.





Durante as investigações, a equipe constatou que não houve tentativas de furto ou invasão na propriedade de Dicara. Após investigações, os policiais descobriram que o homem havia atirado em si mesmo ao sonhar que invadiam a sua casa.





A corporação também descobriu que a licença de Dicara para o porte de armas de fogo havia sido revogada, sem que o motivo tenha sido divulgado.

O Escritório de Advocacia de Lake County aprovou duas ações contra Dicara, uma pelo porte ilegal de armas e outra pelo disparo imprudente. As ações são consideradas crimes de Classe 3 e 4, respectivamente.





O idoso foi preso na segunda (12/6) mas foi solto após o pagamento de fiança no valor de US$ 150 mil. Dicara prestará depoimentos à corte no dia 29 de Junho.