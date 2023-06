Feira de tecnologia europeia VivaTech contará com IA, robôs e Elon Musk

436

A VivaTech, maior feira europeia de alta tecnologia, foi aberta, nesta quarta-feira (14), em Paris. O evento é marcado pela ampla presença das Inteligências Artificiais e de robôs e pela expectativa de um discurso do dono do Twitter, Elon Musk, agendado para sexta-feira (16).



A feira apresenta inúmeras versões de Inteligência Artificial (IA) generativa, popularizada neste ano pelo robô ChatGPT.



Uma delas criou uma versão realista do pintor holandês Van Gogh (1853-1890), desenvolvida em parceria pelo Musée d'Orsay com a empresa Jumbo Mana.



A partir de milhares de cartas do artista, a IA é capaz de manter uma conversa com qualquer fã e responder com frases que poderiam ser atribuídas ao pintor pós-impressionista.



Em um outro projeto, feito por um conglomerado francês, um carro é capaz de registrar os batimentos cardíacos e a respiração do motorista.



"Se você tiver um ataque cardíaco, o carro pode estacionar ao lado, ligar para o 911 e até fornecer dados sobre seu estado de saúde", disse o vice-presidente da STMicroelectronics, Frédérique Le Grevès.



A marca Renault pode integrar essas inovações a seus modelos a partir de 2027-2028, segundo o diretor-geral da empresa, Luca de Meo.



Embora o setor de tecnologia tenha experimentado há um ano um fracasso com o metaverso - que não atendeu às expectativas dos especialistas -, a CEO da Orange, Christel Heydemann, acredita que "temos que reconhecer que estamos vivenciando algo grande" com a Inteligência Artificial.



Além de ser um grande ponto de encontro para milhares de profissionais, a feira também oferece diversos testes - como exoesqueletos elétricos do tamanho de mochilas para auxiliar na locomoção de pessoas com deficiência.



A realidade aumentada está, por sua vez, presente nas telas da empresa americana Zero10, que permite provas virtuais de roupas.



O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou durante o evento novos financiamentos em uma quantia de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,7 bilhões, na cotação atual) para implantar na França empresas líderes e polos de dimensão internacional desse setor.



Macron se reunirá, na sexta-feira, com Musk, dono da Tesla e SpaceX, e espera que o empresário se comprometa a montar no país uma fábrica de baterias para os carros elétricos da Tesla.



Ele acredita que "o pior cenário seria uma Europa que investe menos (em IA) do que os americanos e os chineses, e que começa criando regulamentos".



"Odiar quem ganha dinheiro, isso não dá certo. Sou a favor do sucesso de quem investe na economia. Não devemos reprimir nossos empresários quando estão dispostos a investir", declarou Macron.



Tesla



Twitter



Renault