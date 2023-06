Cinco leões evacuados da guerra da Ucrânia encontram abrigo na Polônia

436

Cinco leões, incluindo três filhotes, que foram evacuados da Ucrânia encontraram um abrigo temporário em Poznan, no oeste da Polônia, anunciou o zoológico da cidade nesta quarta-feira (14).



"Os leões estão sãos e salvos", informou à AFP Remigiusz Kozinski do departamento de educação do zoológico.



"Chegaram na terça-feira (13), um pouco depois das 21h", relatou Kozinski, ao explicar que o leão foi separado da leoa e de seus três filhotes.



Os animais permanecerão em Poznan nas próximas semanas antes de serem enviados para estabelecimentos em outros países, acrescentou.



A leoa, um animal de três anos batizada de Asya, foi resgatada quando estava grávida na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Em outubro, teve seus filhotes, Teddi, Emi e Santa.



O leão, chamado Viseris, tem dois anos e foi resgatado do mesmo estabelecimento privado, mas não se acredita que seja da mesma família dos outros animais.