Morre John Romita, lendário desenhista do Homem-Aranha, aos 93 anos

O lendário artista da Marvel John Romita, conhecido principalmente por seu trabalho em o "Homem-Aranha", morreu aos 93 anos nos Estados Unidos, informou seu filho na terça-feira (13).



Nascido no Brooklyn, Nova York, em 1930, Romita desenhou por décadas o super-herói da série de quadrinhos "The Amazing Spider-Man" (O Espetacular Homem-Aranha).



"Meu pai, John Romita, faleceu em paz enquanto dormia na manhã desta segunda-feira", escreveu seu filho, John Romita Jr, também desenhista de quadrinhos, em sua conta no Instagram.



Romita trabalhou com o famoso escritor da Marvel Stan Lee, cocriador de vários personagens, entre eles, o Homem-Aranha, um dos heróis mais populares do mundo. Também desenhou edições protagonizadas pelo Demolidor, outro histórico personagem criado por Lee.



Tanto Lee como seu colega criador do Homem-Aranha, Stephen Ditko, morreram em 2018, aos 95 e 90 anos, respectivamente.



- "Melhorar as histórias" dos outros -



Em uma entrevista de 2002, Romita disse que se identificava com os processos criativos da Marvel.



"Não me considero um criador. Criei muitas coisas, mas não me considero um verdadeiro criador no sentido de Jack Kirby (coautor do famoso Capitão América)", declarou Romita ao veículo especializado The Comics Reporter.



"Mas, ainda assim, fui capaz de melhorar as histórias de outras pessoas, os personagens de outras pessoas", destacou.



Como seu pai, Romita Jr. trabalhou em quadrinhos do Homem-Aranha e do Demolidor.



James Gunn, diretor de "Guardiões da Galáxia", da Marvel, expressou suas condolências no Twitter.



"Lamento saber que o grande quadrinista John Romita faleceu aos 93 anos", escreveu.



O atual roteirista de Homem-Aranha, Dan Slott, também prestou homenagens a Romita.



"Cresci com o Homem-Aranha de John Romita como meu Homem-Aranha. Já era um dos meus heróis antes que eu colocasse os pés na Marvel", destacou.