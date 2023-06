Leilão de quadro de Gustav Klimt em Londres pode bater recorde europeu

436

O leilão este mês de uma tela do artista austríaco Gustav Klimt em Londres poderá estabelecer um recorde na Europa para a venda de uma obra de arte, anunciou a casa de leilões Sotheby's nesta quarta-feira (14).



"Dama com Leque", obra de Klimt, "não é apenas a estrela da temporada de leilões de verão em Londres, mas também uma das mais belas e valiosas já oferecidas na Europa", afirmou a casa de leilões em um comunicado.



Segundo a Sotheby's, o quadro, um dos últimos do artista, que morreu em 1918 aos 55 anos, poderá ultrapassar as 65 milhões de libras esterlinas (cerca de 400,4 milhões de reais na cotação atual, a R$ 6,16), o que seria um recorde europeu.



A venda ocorrerá em 27 de junho.



"Respirando liberdade e espontaneidade, [o retrato] reflete a alegria de Klimt por pintar e celebrar a beleza em sua forma mais pura", disse a casa de leilões.



No ano passado, a pintura de Klimt "Birch Forest" foi vendida por 104,5 milhões de dólares (em torno de 506,8 milhões de reais na cotação atual, a R$ 4,85) em um leilão em Nova York da coleção de arte do cofundador da Microsoft, Paul Allen.



O preço mais alto alcançado hoje em um leilão de uma obra de arte na Europa é de 65 milhões de libras esterlinas (cerca de 400,4 milhões de reais na cotação atual, a R$ 6,16) pela escultura "L' Homme qui marche I", de Alberto Giacometti, vendida na Sotheby's em fevereiro de 2010.



"Le bassin aux nymphéas", de Claude Monet, alcançou 40,9 milhões de libras esterlinas (cerca de 251,4 milhões de reais na cotação atual, a R$ 6,16) na Christie's de Londres em junho de 2008, enquanto "L'empire des lumières", de René Magritte, foi vendido por 59,4 milhões de libras esterlinas (em torno de 365,9 milhões de reais, na mesma cotação) na Sotheby's em março de 2022.