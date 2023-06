Bunge adquire Viterra e cria gigante mundial do agronegócio

436

A empresa americana Bunge anunciou nesta terça-feira (13) um acordo para adquirir sua concorrente Viterra por mais de US$ 8 bilhões (R$ 38,8 bilhões), criando assim um gigante global no setor de agronegócio.



As duas empresas tiveram uma receita combinada de US$ 121 bilhões (R$ 614,6 bilhões na cotação da época) no ano passado.



Fundada em 1923, a Bunge está entre os quatro principais grupos de commodities agrícolas, conhecidos como "ABCD", formados por ADM, Bunge, Cargill e Louis-Dreyfus.



Com sede no Missouri e receita de US$ 67 bilhões (R$ 340,3 bilhões na cotação da época) no ano passado, a Bunge emprega 23.000 pessoas em todo o mundo.



A Viterra, originalmente do Canadá, mas sediada em Roterdã, nos Países Baixos, tem entre seus acionistas a Glencore, gigante suíça de commodities. A empresa teve vendas de US$ 54 bilhões (R$ 274,3 bilhões na cotação da época) no ano passado e emprega 17.500 pessoas.



A transação "criará uma rede que conecta as principais regiões produtoras do mundo com áreas de grande crescimento no consumo", afirmou o CEO da Bunge, Greg Heckman.



A Bunge assumirá cerca de US$ 9,8 bilhões (R$ 47,5 bilhões) em dívidas da Viterra. Os acionistas da Viterra receberão 65,6 milhões de ações da Bunge no valor de aproximadamente US$ 6,2 bilhões (R$ 30 bilhões), além de US$ 2 bilhões (R$ 9,7 bilhões) em dinheiro.



VITERRA



BUNGE