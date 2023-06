Mulher disfarçada ataca esposa de ex-namorado na Inglaterra

436

A mulher escondeu faca em buquê de flores. (foto: North Yorkshire Police/Divulgação)

Clare Bailey, uma mulher de 44 anos, recebeu condenação de 22 anos e quatro meses de prisão após admitir que se travestiu para atacar a esposa de um ex-companheiro. O crime ocorreu em junho de 2022, na cidade de Harrogate, Inglaterra. A agressora utilizou uma máscara, peruca vermelha e óculos escuros, e ocultou uma faca dentro de um arranjo de flores com o objetivo de ferir a vítima, chamada Emma.





Uma câmera de segurança, localizada na porta da residência, capturou o instante em que Clare chegou ao endereço usando o disfarce e portando o buquê. A mulher atacou Emma com a faca diversas vezes e, em seguida, fugiu. Contudo, ela acabou sendo detida no mesmo dia e, posteriormente, confessou a tentativa de assassinato.





Clare havia mantido um relacionamento amoroso com o atual esposo de Emma. De acordo com a polícia de North Yorkshire, a agressora organizou a ação com antecedência. Emma, que desconhecia a existência de Clare, sofreu lesões no pescoço, tórax, abdômen e braços.



Após passar mais de um mês hospitalizada, ela continua enfrentando consequências do ataque, como dificuldades para executar atividades simples e problemas de sono.