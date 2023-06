Atentado russo mata um padre em igreja ucraniana

436

Um bombardeio russo matou um padre de 72 anos no pátio de sua igreja perto de Kherson, no sul do país, disse o chefe da administração presidencial ucraniana, Andrii Yermak, nesta terça-feira (13).



"O Exército russo bombardeou a localidade de Bilozerka com artilharia. Atingiu o pátio de uma igreja e matou o padre", escreveu Yermak no Facebook, em uma mensagem acompanhada de imagens.



Ele informou que uma mulher de 76 anos ficou ferida no incidente. Além disso, quatro casas, a praça central e outros locais foram atingidos.



Bilozerka está a cerca de 10 quilômetros a oeste da cidade de Kherson, capital regional que foi recapturada em novembro pelo Exército ucraniano e parcialmente inundada após a destruição de uma represa no rio Dnieper.



O Exército russo tem bombardeado Kherson e os arredores regularmente, desde que os ucranianos retomaram a cidade, posicionados na margem esquerda do Dnieper. O rio serve como um obstáculo natural ao avanço das tropas de Kiev.



Uma contraofensiva foi lançada no sul e no leste do país para tentar recuperar os territórios ocupados pelas tropas russas.