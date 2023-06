Spotify é multado por violar normas europeias de proteção de dados

436

O Spotify recebeu nesta terça-feira (13) uma multa de 58 milhões de coroas suecas (US$ 5,4 milhões ou R$ 26,3 milhões, na cotação atual) por não informar corretamente os usuários sobre a utilização de seus dados, informaram as autoridades reguladoras da Suécia.



A Autoridade Sueca de Proteção à Privacidade (IMY) afirmou ter revisado a "maneira que o Spotify administra o direito de acesso dos consumidores a seus dados pessoais".



A multa de 58 milhões de coroas foi aplicada à empresa "como resultado das deficiências identificadas", indicou a IMY.



A autoridade recordou que, de acordo com Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da Europa, os usuários têm o direito de saber quais dados uma empresa possui sobre eles e de que maneira são utilizados.



No entanto, de acordo com a IMY, o Spotify não foi claro o suficiente para explicar a utilização dos dados.



Em casos mais complexos, as explicações devem estar disponíveis "não apenas em inglês, mas também na língua da pessoa em questão", afirmou uma das juristas responsáveis pela investigação, Karin Ekström.



Com cotação na Bolsa de Valores de Nova York, o Spotify anunciou em abril que ultrapassou 500 milhões de usuários ativos mensais, incluindo 210 milhões de assinantes.