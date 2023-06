Mais de 1 bilhão de crianças foram vacinadas pela aliança GAVI desde 2000

436

A organização internacional GAVI, a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, anunciou nesta terça-feira (13) que contribuiu para a vacinação de rotina de mais de 1 bilhão de crianças no mundo desde sua criação em 2000, o que permitiu salvar a vida de 17 milhões delas.



No novo relatório sobre suas atividades, a organização diz estar "no bom caminho para alcançar a maioria de seus objetivos estratégicos até 2025".



Desde sua criação, a GAVI contribuiu para a vacinação de rotina de mais de 1 bilhão de crianças, além de tornar acessíveis bilhões de doses de vacinas essenciais em situações de emergência e pandemias.



A cada ano, essa parceria público-privada, que reúne, entre outros, países doadores e beneficiários, a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a indústria de vacinas e a Fundação Bill & Melinda Gates, fornece vacinas que protegem metade das crianças do planeta contra algumas das doenças mais letais.



Segundo a GAVI, os dados preliminares mostram a recuperação da cobertura de vacinação básica em 57 países em 2022, após a queda registrada entre 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19.



"Os níveis de cobertura de vacinação tendem a se aproximar de seu nível de referência histórico", afirma a organização.



Além das campanhas de vacinação de rotina em crianças, a GAVI também administra estoques de vacinas contra cólera, febre amarela, infecções invasivas por meningococos e doença do vírus do ebola.