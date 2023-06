Polícia britânica isola centro de Notttingham após três assassinatos

436

A polícia britânica isolou nesta terça-feira (13) o centro da cidade inglesa de Nottingham, após a descoberta de três pessoas assassinadas em um "incidente trágico e espantoso".



Um homem de 31 anos foi detido por suspeita de assassinato, informou a polícia de Nottingham, que investiga outro incidente que pode estar relacionado com os crimes, no qual o motorista de uma caminhonete tentou atropelar três pessoas.



A polícia foi convocada às 4H00 (0H00 de Brasília) ao centro da cidade, onde duas pessoas foram encontradas mortas. Pouco depois, a força de segurança recebeu outra ligação e seguiu para outra área do centro, onde "uma caminhonete havia tentado atropelar três pessoas", que foram hospitalizadas.



Um terceiro homem foi encontrado morto em outra rua da cidade.



"Acreditamos que os incidentes estão relacionados e temos um homem sob custódia", anunciou Kate Meynell, da polícia de Nottinghamshire.



Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande presença de policiais e cordões de isolamento para bloquear diversas ruas do centro da cidade.