Vinte e dois soldados americanos ficaram feridos em um acidente de helicóptero no nordeste da Síria que não envolveu ataque inimigo, informou o Comando Central (Centcom) dos Estados Unidos.



"Um acidente de helicóptero no nordeste da Síria provocou ferimentos de diversos graus em 22 soldados americanos no domingo", afirmou o Centcom em um comunicado.



"Os soldados recebem tratamento para os ferimentos e 10 foram transferidos para fora da área de operações do Comando Central para receber atendimento", acrescenta a nota.



"A causa do incidente está sob investigação, mas não foi relatado fogo inimigo", afirmou o Centcom.