EUA e Guatemala inauguram sistema de agendamentos para conter migração irregular

Os Estados Unidos e a Guatemala iniciaram nesta segunda-feira (12) o programa piloto "Mobilidade Segura", que busca conter a migração irregular a partir das nações centro-americanas com um sistema de agendamentos online para a obtenção de vistos.



O programa, que durará seis meses, começou às 10h locais (11h de Brasília), informou a chancelaria guatemalteca, a fim de "fomentar uma migração segura, ordenada e regular, e acesso a mecanismos de proteção".



Aspirantes a um visto nos EUA deverão agendar uma data por meio do site movilidadsegura.org. Depois de preencher o formulário, "serão notificados para seguir com o processo. É importante levar em conta que realizar uma solicitação na página não garante a aprovação de uma via regular para migrar", esclarece o comunicado.



O programa visa também prevenir que "as pessoas se exponham a diferentes fraudes e perigos que vulnerabilizam seus direitos", e conta com o apoio de suas agências da ONU: a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Alto Comissariado para Refugiados (Acnur).



Segundo o comunicado, poderão solicitar um agendamento candidatos das nações do Convênio Centro-americano de Livre Mobilidade (CA-4) - El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua.



Estados Unidos e Guatemala anunciaram este programa, em 1º de junho, após uma visita ao país centro-americano de uma delegação americana de "alto nível", liderada por Phil Gordon, assessor de segurança nacional da vice-presidente Kamala Harris.



No fim de abril, Washington anunciou a criação de centros de atenção para migrantes na Guatemala e Colômbia após o fim do Título 42, norma que perdeu efeito em 11 de maio e que permitia deportações rápidas supostamente para combater a covid-19.



A Guatemala, além de país de origem de milhares de pessoas que migram para os EUA todos os anos, é território de passagem para migrantes de outras nacionalidades que também fogem da pobreza e da violência em seus países.