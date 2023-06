436

O banco americano JPMorgan Chase pagará 290 milhões de dólares (1,4 bilhão de reais na cotação de hoje, a R$ 4,88) às supostas vítimas do falecido financista Jeffrey Epstein, acusado de exploração sexual de menores, no âmbito de um acordo anunciado nesta segunda-feira (12).



Inicialmente informada pelo The Wall Street Journal, a quantia foi confirmada para a AFP por um dos advogados das vítimas, David Boies. Com isso, o banco evitará um midiático julgamento.