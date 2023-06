Grafiteiros em Gaza pintam murais nos escombros após ataque israelense

436

Arte feita na faixa de Gaza relembra dor e sofrimento dos ataques de maio (foto: Reuters)



Em 12 de junho de 2023, grafiteiros atuantes em Gaza decoraram com murais os destroços de residências destruídas por mísseis israelenses durante confrontos ocorridos na fronteira em maio. As pinturas exibem cenas como uma mulher protegendo seu filho, um garoto com lágrimas nos olhos e uma menina penteando o cabelo, observada por um espelho. Ainda há pilhas de entulho ao redor das casas na cidade de Deir al-Balah, e fragmentos de mísseis israelenses estão expostos em mesas.









Em resposta a uma operação israelense em maio contra líderes militantes do grupo Jihad Islâmica, que planejavam ataques em território israelense , o grupo apoiado pelo Irã lançou mais de 1.000 foguetes, forçando israelenses a procurarem abrigos antiaéreos. Seis comandantes de alto escalão da Jihad Islâmica foram mortos e várias instalações militares foram destruídas por Israel. Autoridades da saúde palestina relatam que 15 civis palestinos, incluindo mulheres e crianças, também perderam suas vidas nos conflitos.





Do lado israelense, uma mulher e um trabalhador palestino morreram em consequência dos foguetes lançados pelos palestinos. Mohammad Thuraya, organizador de uma exposição da arte no domingo, mencionou que os restos de mísseis foram coletados após os bombardeios e que um míssil dizimou um bairro, afetando a vida de dez famílias residentes na área.