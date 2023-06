Administração Federal da Suíça sofre ciberataque

436

A Administração Federal da Suíça foi alvo de um ciberataque nesta segunda-feira (12), que bloqueou os sites de várias entidades e empresas públicas, de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças.



Esse ataque de negação de serviço distribuído (DDoS), que bloqueia o acesso aos sites inundando-os com solicitações, foi reivindicado pelo grupo "No name", que já assumiu a responsabilidade por um ataque similar na semana passada contra o site do Parlamento suíço, afirmou o ministério.



Os especialistas da Administração Federal detectaram "rapidamente" o ataque DDoS e estão "tomando medidas para restaurar o acesso às páginas e aos aplicativos o mais rápido possível", acrescentou.



O Centro Nacional de Cibersegurança lançou uma investigação, informaram as autoridades, destacando que, nesse tipo de ataque, não há risco de perda de dados.



Assim como outros países, a Suíça registra um aumento nos ciberataques contra empresas, entidades governamentais e universidades.



No início de junho, as autoridades informaram que estavam investigando um ciberataque contra um provedor de serviços que tem a administração federal e dos cantões, além da polícia e do Exército, entre seus clientes.



Esse ataque de um grupo de hackers conhecido como PLAY atingiu a empresa Xplain AG, uma empresa suíça especializada em soluções para segurança interna.



Os hackers bloquearam todos os dados e exigiram um resgate para devolvê-los, além de terem publicado parte das informações roubadas para aumentar a pressão.



O diretor da Xplain, Andreas Löwinger, disse à AFP que sua empresa não teve nenhum contato com os hackers e se negou a pagar.