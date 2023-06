Presidente da Comissão Europeia reforça alianças na América Latina

436

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, inicia nesta segunda-feira (12) uma viagem por Brasil, Argentina, Chile e México para reforçar alianças antes da reunião de cúpula entre a União Europeia (UE) e os países da América Latina e do Caribe em julho.



Com a viagem, a chefe do Executivo da UE pretende "fortalecer as relações com aliados fundamentais", afirmou uma porta-voz da Comissão Europeia.



Von der Leyen desembarcará nesta segunda-feira em Brasília, onde sua agenda inclui uma reunião com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante um almoço de trabalho, ela discursará para representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI).



A viagem prosseguirá com escalas na Argentina (terça-feira), Chile (quarta-feira) e México (quinta-feira), países em que Von der Leyen também se reunirá com os presidentes Alberto Fernandez, Gabriel Boric e Andrés Manuel López Obrador.



A princípio, a viagem pela América Latina estava programada para abril, mas uma doença do presidente Lula o obrigou a modificar a data de uma viagem para a China, o que também provocou o adiamento da visita de Von der Leyen.



- Novo mapa da relações -



A viagem acontece uma semana após a aprovação por parte da Comissão Europeia de uma nova estratégia para "recalibrar e renovar" as relações da UE com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).



A estratégia, apresentada antes do encontro de cúpula UE-CELAC previsto para julho, propõe, encontros frequentes entre os líderes dos blocos e a adoção de um mecanismo permanente de coordenação, além de estímulos ao comércio e aos investimentos.



De acordo com a UE, a Nova Agenda, a viagem de Von der Leyen e as expectativas da reunião de cúpula de julho e julho estão concentradas no plano denominado 'Global Gateway', um gigantesco programa de investimentos que pretende mobilizar até 300 bilhões de euros (1,5 trilhão de reais).



Em uma nota oficial sucinta, a UE informou que durante a viagem pelos quatro países latino-americanos, Von der Leyen "fará uma série de anúncios sobre projetos de nossa estratégia 'Global Gateway', que serão mutuamente benéficos e aproximarão ainda mais as duas regiões".



A primeira escala da viagem, o Brasil, representa uma etapa aguardada com ansiedade em Bruxelas, pois durante o governo de Jair Bolsonaro o diálogo entre o país e a UE foi reduzido a praticamente zero.



O retorno de Lula à presidência reacendeu as esperanças de um avanço considerável no diálogo bilateral, que Von der Leyen espera consolidar com a visita.



A última reunião de cúpula entre UE e os países latino-americanos aconteceu há quase oito anos, em 2015.



Desde então, a UE se concentrou em seus problemas internos, como o Brexit, a crise migratória, a pandemia de coronavírus, a expansão em direção ao leste e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia.



Agora, a UE percebe que a América Latina é um aliado natural, com abundantes recursos de alimentos e mineração, o que convenceu Bruxelas de que chegou o momento de dar a estas relações uma importância proporcional a sua magnitude.