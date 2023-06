Arábia Saudita anuncia grandes acordos de investimentos entre China e mundo árabe

436

A Arábia Saudita anunciou neste domingo (11) bilhões de dólares em acordos de investimentos entre a China e o mundo árabe, no primeiro dia de uma conferência empresarial em Riad.



O encontro sino-árabe "marcou seu primeiro dia com a assinatura de acordos de investimento no valor de 10 bilhões de dólares", informou o Ministério de Investimentos saudita. A maioria dos acordos é para projetos na Arábia Saudita ou de empresas sauditas.



O evento ocorre em meio a uma intensificação das relações diplomáticas entre Pequim e o Oriente Médio, incluindo uma aproximação histórica entre Irã e Arábia Saudita que alterou as relações regionais.



Em sua décima edição, a conferência de dois dias reúne mais de 3.500 autoridades governamentais e empresariais da China e de países árabes, de acordo com o comunicado do ministério.



Os investimentos anunciados incluem um memorando de entendimento de 5,6 bilhões de dólares entre o Ministério de Investimentos saudita e a Human Horizons, fabricante chinês de veículos elétricos e autônomos.



Também há acordos nas áreas de tecnologia, agricultura, energia renovável, imóveis, recursos naturais e turismo.