Exército ucraniano anuncia reconquista de localidade no sul, a 1ª de sua ofensiva

436

Exército ucraniano anunciou, neste domingo (11), a conquista da localidade de Blagodatné, no sudeste do país, a primeira vitória que reivindica em sua ofensiva contra as tropas russas nesta parte da frente de batalha.



"Os gloriosos soldados da 68ª brigada (...) libertaram a localidade de Blagodatné", disseram as forças terrestres do Exército ucraniano no Facebook, junto com um vídeo, que mostra soldados segurando uma bandeira ucraniana em um prédio destruído.



Segundo o porta-voz das unidades de defesa da chamada Frente Tavria que participou da operação, Valeriy Shershen, os ucranianos capturaram dois soldados russos e combatentes separatistas pró-Rússia.



"A bandeira ucraniana foi pendurada sobre Blagodatné", acrescentou, referindo-se a um povoado que tinha menos de mil habitantes antes da guerra.



Blagodatné fica na fronteira entre as regiões de Donetsk e Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, onde Moscou relata, há quase uma semana, importantes assaltos ucranianos.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informou no sábado (10) que seu Exército estava realizando uma "ação contraofensiva" no "front", sem especificar se já se trata do grande ataque que o Estado-Maior de Kiev vem preparando há meses.