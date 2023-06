Três pessoas morrem em ataque com drone na região ucraniana de Odessa

436

Três pessoas morreram na madrugada deste sábado (10) em um incêndio causado pela queda dos restos de um drone abatido na região de Odessa, no sul da Ucrânia - informaram as autoridades locais.



"À noite, o inimigo atacou a região de Odessa com drones de ataque", disseram autoridades regionais em um comunicado divulgado nas redes sociais, referindo-se às forças russas.



A Força Aérea Ucraniana destruiu todos os veículos não tripulados, mas os destroços caíram em um prédio residencial alto e iniciaram um incêndio, disseram as autoridades.



"Infelizmente, há vítimas entre a população civil", disseram as mesmas fontes, relatando um saldo de três mortos e 26 feridos, incluindo três crianças.



O Comando Sul da Ucrânia informou, por sua vez, que o incêndio foi extinto, mas que vários prédios residenciais próximos também foram danificados.