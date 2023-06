PMA suspende parte da ajuda alimentar à Etiópia por desvios

436

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU anunciou, nesta sexta-feira (9), a suspensão de parte da ajuda alimentar para a Etiópia, devido ao desvio dos mantimentos, um dia após os Estados Unidos tomarem uma medida semelhante.



"Vamos interromper temporariamente a ajuda alimentar à Etiópia, mas a assistência nutricional a crianças, gestantes e lactantes, os programas de merendas escolares e atividades de reforço para agricultores e pecuaristas" ficam mantidos, informou o PMA em nota.



"O desvio de comida é totalmente inaceitável", indicou em nota a diretora-executiva do PMA, Cindy McCain.



A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) informou na quinta-feira que suspendeu as ajudas para a Etiópia e afirmou que existe uma "campanha coordenada e abrangente" para desviar a ajuda destinada aos necessitados.



As autoridades etíopes afirmaram na quinta, em uma nota conjunta com a USAID, que há uma investigação em curso para que "os responsáveis pelos desvios prestem contas".



Cerca de 20 milhões de pessoas, ou seja, 16% dos 120 milhões de habitantes da Etiópia dependem de ajuda alimentar, devido aos conflitos e a uma seca histórica que castiga a região, estimou em maio a agência humanitária da ONU (OCHA).