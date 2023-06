Berlusconi é hospitalizado na Itália para exames de rotina

436

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que neste semestre foi submetido a tratamento para a leucemia, foi hospitalizado em Milão, nesta sexta-feira (9), para exames de rotina previamente agendados - informaram seus médicos.



Berlusconi "está atualmente hospitalizado no San Raffaele para passar por exames programados", relacionados com sua leucemia, disseram os médicos Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri em um comunicado.



Segundo eles, essa hospitalização "não está ligada" a uma situação urgente, nem a um problema agudo.



"Estes check-ups estavam previstos. Apenas foram antecipados em alguns dias", disse Antonio Tajani, vice-primeiro-ministro e número dois de seu partido, Forza Italia, citado pela agência Askanews.



Berlusconi havia deixado o hospital San Raffaele em 19 de maio, onde passou 45 dias. Foi internado para tratar uma condição debilitante relacionada com uma infecção pulmonar, mas seus médicos revelaram que ele tinha leucemia crônica.



Apelidado de "O Imortal", por sua longevidade na política, Berlusconi está entre os homens mais ricos da península com uma fortuna avaliada pela Forbes em cerca de 6,9 bilhões de dólares (em torno de 33,6 bilhões de reais na cotação atual).



Em janeiro de 2022, o ex-premiê foi internado no San Raffaele para tratar uma infecção urinária. Em abril de 2021, também ficou internado por mais de três semanas, devido a sequelas da covid-19, contraída em setembro de 2020.



Em 2016, fez uma grande cirurgia de coração aberto em 2016, e uma intervenção para tratar uma obstrução intestinal na primavera de 2019. Em 1997, já havia sido operado para a retirada de um tumor maligno na próstata.