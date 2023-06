Plataforma de criptomoedas Binance suspende depósitos em dólares após processo nos EUA

436

A Binance, a maior plataforma de intercâmbio de criptomoedas do mundo, anunciou na quinta-feira à noite (8) que suspenderá os depósitos em dólares e incentivará os clientes a retirarem seus dólares de suas contas no início da próxima semana, após ser processado pela SEC.



Na última segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês) entrou com uma ação contra a Binance, assim como seu presidente, Changpeng Zhao, por burlar as regulações.



De acordo com o documento apresentado a um tribunal federal em Washington, a Binance permitiu que residentes nos Estados Unidos usassem sua plataforma, apesar de a empresa não estar registrada nos órgãos competentes do país.



"Estamos suspendendo os depósitos em dólares e notificando nossos clientes de que nossos parceiros bancários estão se preparando para suspender os canais de saque em dólares a partir de 13 de junho", tuitou a Binance US.



"Estamos tomando essas medidas proativas enquanto fazemos a transição, por um tempo, para uma troca apenas de criptomoedas", acrescentou a plataforma.



"Incentivamos nossos clientes a sacarem seus dólares por transferência bancária (...) antes de 13 de junho", escreveu a empresa, em nota enviada aos clientes.



A SEC critica a Binance por não ter registrado sua plataforma, suas próprias criptomoedas, como o BNB, ou seus outros produtos financeiros nos Estados Unidos. A agência reguladora também afirma que, ao contrário do que a Binance argumentou, sua filial americana e os fundos depositados nela pelos clientes eram controlados pela empresa matriz.



Na terça-feira, a SEC pediu à Justiça o congelamento dos ativos afiliados à companhia e a Zhao, que já foi considerado o arquirrival do magnata das criptomoedas caído em desgraça Sam Bankman-Fried.



Ontem, a Binance declarou que "continuará a se defender energicamente, a (defender) seus clientes e o setor contra os ataques infundados da SEC".



Em março passado, outro ente regulador americano, a Comissão de Bolsas e Futuros de Produtos de Commodities, já havia entrado com uma ação contra a Binance.