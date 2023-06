'Tudo parece indicar' que Rússia destruiu a barragem de Kakhovka, diz chefe da diplomacia da UE

436

O mais alto funcionário diplomático da União Europeia, Josep Borrell, assegurou nesta sexta-feira (9) que "tudo parece indicar" que os russos destruíram a represa de Kakhovka, fato pelo qual Moscou e Kiev se culpam mutuamente.



"A represa não foi bombardeada. Ela foi destruída com explosivos instalados dentro das câmaras onde as turbinas estão localizadas. Esta parte está sob controle russo", disse Borrell à televisão pública espanhola TVE.



"Eu obviamente não estava lá para descobrir quem fez isso. Mas tudo parece indicar que foi onde a Rússia tem controle, dificilmente pode ter sido outra pessoa", continuou ele.



"Em todo caso, as consequências para a Ucrânia são terríveis. As consequências de todos os pontos de vista, do ponto de vista humanitário, para os deslocados, por causa dos danos ecológicos que isso causará, será uma catástrofe ecológica", acrescentou Josep Borrell.



Moscou e Kiev se culpam mutuamente pela destruição desta represa no Dnieper na terça-feira.



Culpada pela Ucrânia, que a acusou de explodir a represa para interromper uma ofensiva ucraniana no sul em direção à Crimeia, a Rússia disse à Corte Internacional de Justiça (CIJ) na quinta-feira que Kiev destruiu a represa com "enormes" ataques de artilharia.



A destruição da represa, sob controle russo no sul ocupado da Ucrânia, causou grandes inundações e deixou muitos mortos e feridos.