Júri condena homem que armou casa com 'banheira rolante' e escopeta caseira

As armadilhas foram inspiradas em filmes como 'Indiana Jones' (foto: Pexels) Um homem escondeu armadilhas em uma residência nos Estados Unidos após ter perdido o imóvel em um processo legal. O incidente de 2018 foi julgado na terça-feira (6/6), onde as peripécias do suspeito culminaram em um suposto ataque a um oficial federal.





O júri federal de Medford, em Oregon, julgou Gregory Lee Rodvelt, de 71 anos, culpado pelos ataques cometidos na ocasião com uma arma de fogo durante a investigação de um crime de violência. A pena designada a ele foi de 20 anos de prisão.









Como o suspeito já havia sido detido por porte ilegal de explosivos no ano anterior, agentes especialistas em bombas do FBI e do departamento de polícia de Oregan foram convocados para a inspenção do local na investigação de um crime de violência.



O agente especial do FBI Jeffrey Gray escreveu uma declaração sobre a situação. Os oficiais chegaram à casa em setembro e observaram uma minivan bloqueando os portões principais. Após uma inspeção, constataram que nela já haviam duas armadilhas. Eles as desarmaram e entraram na parte frontal da casa, onde avistaram uma banheira em um ângulo peculiar.





Segundo os oficiais, ao ser detido no Arizona, "Rodvelt disse que ele armou linhas de pesca e fios de disparo por toda a propriedade que se ligam à banheira redonda colocada para rolar ladeira abaixo e acertar quem chegasse pelo portão".





Nas suas notas, Gray escreveu que o suspeito "descreveu [a armadilha] citando as 'pedras rolantes do Filme do Indiana Jones'. Rodvelt também falou sobre os fios detonadores na propriedade e a tira de pico feita de pregos e madeira feira para furar pneus. Rodvelt não especificou mais informações sobre os fios detonadores".





Para entrar na residência, por causa das armadilhas encontradas na minivan, os especialistas usaram explosivos na porta frontal. Do lado de dentro, se depararam com uma cadeira de balanço, que, após um esbarrão "acionou uma escopeta caseira que disparou uma cápsula de projétil .4410 que acertou um técnico de bombas do FBI abaixo do joelho", disse o advogado do oficial à emissora NBC News. O agente foi encaminhado com urgência a um hospital onde foi tratado e liberado.





Ao mesmo portal, o advogado de defesa Benjamin Kim apenas comentou que a sentença "foi no máximo irrealista".