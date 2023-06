Reatores de usina de Zaporizhzhia continuam sob refrigeração

436

A central nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, continua recebendo água dos reservatórios da barragem de Kakhovka para resfriar o combustível - informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) à AFP na noite desta quinta-feira (8).



Essa informação refuta a afirmação do operador da barragem de que não havia mais fornecimento de água à usina.



"A central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia continua bombeando água de resfriamento da barragem de Kakhovka", informou a agência das Nações Unidas em comunicado.



Mais cedo nesta quinta, o chefe da operadora ucraniana Ukrhydroenergo, Ihor Syrota, chegou a afirmar que as reservas de água não eram mais suficientes para resfriar os reatores da central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa.



O nível de água está "abaixo do limite crítico de 12,7 metros", advertiu.



Isso significa que que a represa já não é capaz de alimentar "as piscinas da central nuclear de Zaporizhzhia" para as operações de resfriamento, acrescentou.



A represa de Kakhovka foi destruída na terça-feira e obrigou a retirada de milhares de pessoas na província de Kherson. Kiev e Moscou trocam acusações por sua destruição.



Essa infraestrutura está localizada sobre o rio Dnieper e forma um reservatório que fornece água de resfriamento para a central nuclear, ocupada pela Rússia e localizada cerca de 150 quilômetros rio acima.



Após avaliação, constatou-se que a operação de bombeamento de água "deve ser capaz de continuar mesmo que o nível caia abaixo de 12,7 metros", explicou a AIEA no comunicado.



"Por ora, os resultados indicam que é provável que o bombeamento possa continuar funcionando mesmo que o nível caia para 11 metros, possivelmente menos", detalhou.



"Nessas circunstâncias difíceis e desafiadoras, isto proporciona um pouco mais de tempo antes de possivelmente mudar para fontes de água alternativas", disse o diretor da agência, Rafael Grossi.



As alternativas, que incluem uma piscina de refrigeração próxima da central, podem proporcionar a água de resfriamento necessária "durante vários meses", assinalou.



"Não obstante, a situação geral de segurança nuclear continua sendo bastante precária e potencialmente perigosa", frisou.



Grossi deve viajar à Zaporizhzhia na próxima semana.



A agência das Nações Unidas dispõe de uma equipe de especialistas na central, onde já foram impostas medidas para limitar o consumo de água, utilizando-a somente para "atividades essenciais relacionadas com a segurança nuclear", ressaltou Grossi.



Os reatores da central já foram desligados, mas continuam precisando de água de refrigeração para garantir que não haja uma catástrofe nuclear.