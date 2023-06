Rubi gigante é leiloado por US$ 34,8 milhões em Nova York

436

Um rubi gigante de 55,22 quilates, batizado de Estrela de Fura, o maior já colocado em leilão, foi arrematado nesta quinta-feira (8) em Nova York por 34,8 milhões de dólares (cerca de R$ 170 milhões), um recorde, anunciou a casa Sotheby's.



Cortada e talhada em uma pedra bruta de 101 quilates descoberta em setembro em uma mina de Montepeuz, em Moçambique, operada pela empresa Fura Gems, a joia foi a protagonista deste pregão que incluiu 100 lotes de joias.



Com um preço de saída proposto em 21 milhões de dólares (R$ 103 milhões), o rubi foi vendido por 30 milhões de dólares (R$ 147 milhões), chegando ao preço final de 34,8 milhões com a inclusão de honorários e comissões, a um comprador anônimo que fez o lance por telefone.



Uma porta-voz da Sotheby's disse à AFP que o comprador era um "colecionador privado do Oriente Médio", sem dar mais detalhes.



O recorde anterior pertencia a um rubi birmanês de 25,59 quilates, vendido por 30,33 milhões de dólares (quase R$ 149 milhões), incluídos os honorários da Sotheby's, em Genebra, na Suíça, em 2015.



A comercialização desta joia extremamente rara, exposta em Hong Kong, Taipé, Singapura, Genebra, Dubai e Nova York, foi um acontecimento para o mundo da joalheria.



"É uma verdadeira maravilha da natureza. Qualquer rubi que sai da terra e acaba superando os cinco quilates depois de polido é algo raro. Um rubi de 10 quilates é muito raro. Vinte quilates quase não se vê. Um rubi de mais de 50 quilates acontece uma só vez na vida", declarou à AFP o chefe de joalheria para as Américas da Sotheby's, Quig Bruning.



Durante o mesmo leilão, "The Eternal Pink", um diamante rosa raro de 10,57 quilates, resultado da exploração de uma mina em Botsuana, foi vendido pelos mesmos 34,8 milhões de dólares do rubi, um recorde por quilate (US$ 3,29 milhões ou R$ 16 milhões) para una pedra desta cor.



O recorde absoluto atual para o preço de venda de um diamante rosa foi alcançado em Hong Kong em 2017, quando o "Pink Star" (59,60 quilates) foi comercializado por 71,2 milhões de dólares (quase R$ 350 milhões, na cotação atual).



