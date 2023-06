Suprema Corte dos EUA decide a favor de Jack Daniel's em julgamento polêmico

436

Um confuso debate na Suprema Corte dos Estados Unidos terminou, nesta quinta-feira (8), com uma clara vitória da famosa marca de uísque Jack Daniel's contra uma fabricante de brinquedos para cães que gosta de piadas escatológicas.



O assunto em discussão foi um brinquedo para mastigar chamado "Bad Spaniels", comercializado pela empresa VIP Products com os códigos visuais da famosa destilaria: formato quadrado, etiqueta preta, letras brancas.



Tudo acompanhado por uma piada de gosto relativo: assim como o uísque do Tennessee tem um teor alcoólico de 40%, os Bad Spaniels são, em tese, feitos de "43%" de excremento de cachorro e podem acabar "nos tapetes do Tennessee".



Criticando um ataque à sua imagem, o fabricante da bebida alcoólica processou a VIP em nome da proteção da marca registrada.



Os nove membros da corte tiveram de se pronunciar sobre se o desvio de marca para fins humorísticos poderia ser enquadrado dentro da liberdade de expressão e, portanto, como uma exceção às regras de propriedade intelectual.



A VIP, que também vende latas falsas de "Canine Cola", amparou-se no direito à paródia, que autoriza violações de direitos autorais no âmbito cultural.



Em sua decisão desta quinta, a Suprema Corte determinou que "o uso de uma marca registrada não pode ser considerado não comercial apenas porque parodia ou, de forma mais geral, comenta sobre outro produto", escreveu a juíza Elena Kagan.