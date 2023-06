As impactantes imagens da nuvem de fumaça de queimada que cobriu Nova York

436





Estátua da Liberdade em meio a nevoeiro (foto: Getty Images)

Milhões de pessoas na América do Norte foram aconselhadas a usar máscaras N95 ao ar livre devido aos baixos níveis de qualidade do ar provocados por intensos incêndios florestais no Canadá.

Grande parte da fumaça vem de Quebec, onde 150 incêndios estão acontecendo. Espera-se que mais de 15 mil residentes sejam forçados a evacuar a província, disseram autoridades na quarta-feira (7/8). Já é a pior temporada de incêndios registrada em Quebec.

Nos Estados Unidos, Nova York começará a distribuir máscaras gratuitas nesta quinta-feira (8/6). O Canadá disse que as pessoas devem usar uma máscara se não puderem permanecer em ambientes fechados.

As autoridades alertam que as condições de fumaça perigosa devem persistir no fim de semana.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou na quarta-feira que o Estado distribuiria um milhão de máscaras para residentes na quinta-feira.

"Esta é uma situação temporária. Isso não é covid", disse ela em entrevista coletiva. A governadora acrescentou que os ônibus e trens da cidade de Nova York têm sistemas de filtragem de ar de alta qualidade.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) classificou a qualidade do ar em grande parte do nordeste do país como "insalubre", especialmente para pessoas com problemas respiratórios.

Em Nova York, uma névoa laranja cobriu o horizonte da cidade e encobriu marcos históricos, incluindo a Estátua da Liberdade, o Central Park, a Ponte de Brooklyn, o Times Square, entre outros.

"Recomendamos que todos os nova-iorquinos limitem as atividades ao ar livre o máximo possível", alertou o prefeito Eric Adams na quarta-feira.

Especialistas dizem que a exposição à fumaça de incêndios florestais pode causar uma série de problemas de saúde.

Matthew Adams, professor da Universidade de Toronto e diretor do Centro de Ambientes Urbanos, disse que os efeitos imediatos da inalação da fumaça do incêndio florestal incluem falta de ar, batimento cardíaco elevado, dor no peito ou inflamação nos olhos, nariz e garganta.

"Nesses dias de alta poluição do ar, veremos um aumento no número de visitas ao hospital", disse o professor Adams à BBC. "E as pessoas que visitam o hospital geralmente têm alguma doença respiratória pré-existente."

A fumaça de incêndios florestais também é associada a problemas de saúde sérios e de longo prazo, como câncer ou doenças pulmonares, disse o professor Adams, especificamente para pessoas que vivem em áreas que sofrem frequentes incêndios florestais.

Isso é causado por pequenas partículas na névoa de fumaça, disse ele, que podem entrar na corrente sanguínea e em outras partes do corpo humano, causando possíveis mutações no DNA e outros problemas de saúde.

Alguns estudos também mostraram que a exposição prolongada à fumaça de incêndios florestais pode afetar mulheres grávidas e fetos, acrescentou Adams.

Para as pessoas que vivem em cidades distantes dos incêndios, mas sob os alertas de ar atuais, o professor Adams aconselha que limitem os exercícios ao ar livre para evitar respirar a fumaça do incêndio.

A seguir, veja impactantes imagens da nuvem de fumaça de queimada que cobriu as ruas de Nova York:

