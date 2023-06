Cliente encontra cocaína em cachorro-quente de lanchonete nos EUA

Cliente percebeu a presença da substância ao mastigar o cachorro-quente. (foto: Reprodução/Sonic) Um cozinheiro identificado como Jeffrey David Salazar, de 54 anos, foi detido nesta quarta-feira (7/6) em Española, no estado do Novo México (EUA), após uma cliente encontrar cocaína dentro de seu cachorro-quente. A cliente, Celine Gonzales, havia feito um pedido em uma lanchonete da rede Sonic e, ao começar a consumir o lanche, se deparou com um saco contendo a droga. A informação foi divulgada pela emissora Telemundo.





Celine percebeu a presença da substância ao mastigar o cachorro-quente e, imediatamente, acionou a polícia, que confirmou ser cocaína. O responsável pela preparação do lanche, Jeffrey, foi preso em seguida. Os investigadores acreditam que o cozinheiro deixou o pacote de cocaína cair acidentalmente no lanche durante a montagem do prato.





De acordo com a polícia, as câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que Jeffrey buscava apressadamente algo que havia perdido, logo após entregar o pedido de Celine. As autoridades suspeitam que o objeto procurado era justamente o saco com a droga. Ao ser interrogado, Jeffrey confessou ser o proprietário da cocaína e foi indiciado por posse do entorpecente, crime previsto na legislação do Novo México.