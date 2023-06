Chanceler renuncia para buscar presidência do México

436

O chanceler do México, Marcelo Ebrard, anunciou nesta terça-feira (06) que irá renunciar ao cargo na próxima segunda-feira, para disputar a candidatura à presidência do país pelo partido governista, Morena, a fim de suceder o atual governante, Andrés Manuel López Obrador, que não pode concorrer à reeleição.



"Resolvi solicitar e apresentar minha renúncia com o propósito de me dedicar integralmente, com alegria e determinação, à defesa do projeto encabeçado por nosso presidente", disse Ebrard, cercado por apoiadores, em evento público realizado em um hotel da capital.



Funcionário-chave do gabinete de López Obrador, com quem trabalha há mais de duas décadas, o chanceler formalizou sua proposta no momento em que a disputa entre os concorrentes à candidatura governista se torna mais intensa. Segundo pesquisas, a prefeita da capital, Claudia Sheinbaum, lidera as preferências para se tornar a candidata do Morena nas eleições de junho de 2024.



No próximo domingo, será realizado o Conselho Nacional do Morena, que marcará o início das campanhas internas. O partido de López Obrador se perfila como vencedor das eleições de 2024, segundo a grande maioria das pesquisas, independentemente de quem for seu candidato.