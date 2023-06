Autoridades mexicanas confirmam que corpos encontrados em sacos são de 8 jovens desaparecidos

436

As autoridades do México confirmaram, nesta terça-feira (6), que os restos mortais encontrados em sacolas em uma vala clandestina na semana passada correspondem a pelo menos oito trabalhadores de um call center no estado de Jalisco (oeste), registrados como desaparecidos.



"As provas periciais [...] confirmam que correspondem aos jovens que trabalhavam em um centro de operações [telefônicas] em Zapopan, e que contavam com denúncia de desaparecimento", assinalou o governo de Jalisco em comunicado, com base em um relatório das autoridades forenses.



Os corpos foram encontrados na quarta-feira passada dentro de dezenas de sacos que peritos e socorristas recuperaram de um despenhadeiro no município de Zapopan, um subúrbio da cidade de Guadalajara, capital de Jalisco.



Segundo o governo federal, o call center onde os jovens trabalhavam estaria envolvido em fraudes imobiliárias e algum tipo de extorsão pelo telefone, de acordo com os primeiros indícios.



As vítimas tinham sido vistas pela última vez entre 20 e 22 de maio, segundo as denúncias apresentadas por seus familiares.



Jalisco é o estado mexicano com maior número de pessoas desaparecidas, mais de 15.000 desde 1962 até os dias atuais, de um total de 110.771 pessoas em todo o país.



Segundo especialistas em questões de segurança, o fenômeno é atribuído, em grande parte, às guerras entre o cartel Jalisco Nova Geração e outras organizações criminosas pelo controle das rotas do tráfico de drogas.