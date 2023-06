Nova secretária-geral da OMM promete lutar com paixão contra a mudança climática

436

A argentina Celeste Saulo, futura secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), afirma que lutará com paixão contra a mudança climática e seus impactos negativos nas vidas das pessoas.



Em uma entrevista à AFP, Celeste Saulo, que comanda o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina desde 2014, expressou grande preocupação com o fato de que alguns países não compreendem os efeitos de emitir mais gases do efeito estufa.



Mas a próxima líder da Organização Meteorológica Mundial insistiu que não é muito tarde para mudar o combate à crise climática.



"Não temos plano B", declarou a argentina, 59 anos, que será a primeira mulher a comandar a OMM a partir de janeiro de 2024.



"Vamos ficar esperando um fim dramático ou vamos lutar por nossos filhos e nosso futuro? Vamos lutar. Tenho certeza disso e vou fazer isso", disse.



A professora argentina afirmou que não faz sentido esperar uma solução "milagrosa" que detenha e reverta as mudanças climáticas. "Nós somos a resposta", disse.



"Com paixão, amor, acordos e compromisso. É a única maneira. Não podemos ver isto como um filme, estamos no filme e podemos modificá-lo. É o nosso papel. É um dever".



- Objetivos globais, ações locais -



Celeste Saulo foi eleita por ampla maioria na quinta-feira (1) como sucessora do finlandês Petteri Taalas, que está no fim do segundo mandato de quatro anos à frente da agência da ONU.



A argentina conquistou a maioria de dois terços necessárias no primeiro turno, com 108 votos, contra 37, sete e quatro votos para os outros três candidatos.



Ela afirmou que ficou "em choque" com o nível de apoio, mas destacou que envia uma mensagem clara sobre "a necessidade de mudança" e novas ideias na OMM.



"Estamos diante de uma crise global enorme que é a combinação de mudança climática e inatividade", declarou, antes de defender ações para reforçar a coordenação e a inovação na organização.



A OMM compila o trabalho das agências meteorológicas nacionais para monitorar a evolução dos gases do efeito estufa, o nível do mar, as temperaturas, o derretimento das geleiras e outros indicadores climáticos.



Celeste destacou que sua prioridade será aplicar o trabalho em campo e citou como exemplo os planos da OMM para que todo o planeta tenha sistemas de alerta de última geração para catástrofes meteorológicas.



"Você precisa ter objetivos globais, mas ações locais", afirmou.



No final, "a implementação é sobre as pessoas. E as pessoas têm seu ambiente, sua cultura, suas necessidades, oportunidades e seus sonhos. E temos que trabalhar para elas".



Ela prometeu dar voz aos países mais vulneráveis às condições meteorológicas extremas agravadas pelas mudanças climáticas.



"Na OMM, nos preocupamos com o que acontece com o mundo menos desenvolvido e com os pequenos países insulares. O problema é que não temos programas específicos para abordar suas necessidades", disse.



A argentina também criticou os países com alto nível de responsabilidade no aquecimento global que não compreendem o problema da mudança climática.



"Estou realmente preocupada com isto. E farei o máximo nesta organização para tentar convencer estes países que devem fazer uma mudança verdadeira para assumir compromissos", disse.



Os cientistas estão enviando "uma mensagem tão clara: 'parem com isso'. E estou muito preocupada porque não estamos entendendo esta mensagem", explicou.



Ao mesmo tempo, ela fez uma autocrítica e disse que OMM deve usar uma linguagem mais simples para divulgar sua mensagem.



Apesar das dificuldades, a argentina expressa otimismo.



"Temos pessoas jovens. Temos pessoas que desejam mudar as coisas".



"Sou otimista porque podemos começar com ações pequenas, demonstrar resultados e, trabalhando juntos, vamos conseguir".