Funcionária da ONU critica Conselho de Segurança por falta de ação sobre Coreia do Norte

Uma funcionária do alto escalão da ONU criticou nesta sexta-feira (2) o Conselho de Segurança por não ter responsabilizado a Coreia do Norte por seus testes de mísseis, que infringiram sanções, ao afirmar que a falta de ação permitiu a Pyongyang seguir "sem restrições".



"A falta de união e ação no Conselho de Segurança faz pouco para frear a trajetória negativa na península coreana", disse aos membros do conselho a subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e de Consolidação da Paz, Rosemary DiCarlo.



"Como afirma a República Popular Democrática da Coreia (RPDC), é direito de um Estado soberano lançar um satélite e se beneficiar das atividades espaciais. No entanto, as resoluções do Conselho proíbem expressamente a RPDC de realizar qualquer lançamento com tecnologia de mísseis balísticos."



Os comentários de Rosemary foram feitos dias após o fracasso da primeira tentativa da Coreia do Norte de colocar em órbita um satélite espião militar, com seu novo foguete Chollima-1 caindo no mar. Como os mísseis de longo alcance e os foguetes usados em lançamentos espaciais compartilham a mesma tecnologia, analistas afirmam que desenvolver a capacidade de colocar um satélite em órbita daria a Pyongyang cobertura para testar mísseis balísticos intercontinentais proibidos.



No começo da semana, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, condenou energicamente o lançamento militar norte-coreano. A última vez que o Conselho mostrou união sobre a Coreia do Norte foi em 2017.