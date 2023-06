Partido Republicano dos EUA fará debate das primárias em 23 de agosto

436

O Partido Republicano planeja realizar seu primeiro debate para as primárias presidenciais em 23 de agosto, disseram os organizadores nesta sexta-feira (2), anunciando que os candidatos terão que se comprometer a assinar um acordo para apoiar o eventual vencedor.



O ex-presidente Donald Trump, o favorito indiscutível nos estágios iniciais da corrida pela Casa Branca, até agora se recusou a se comprometer a endossar o eventual vencedor, alertando em uma entrevista por rádio em fevereiro que seu apoio "dependerá de quem é o candidato".



A mídia americana noticiou no mês passado que Trump estava reticente em dividir os holofotes com seus adversários de pouco relevância nas pesquisas. O magnata cogita não participar dos primeiros debates.



O Comitê Nacional Republicano (RCN, sigla em inglês) disse que o requisito para um candidato participar dos debates será ter obtido pelo menos um por cento dos votos em três pesquisas aprovadas e ter 40.000 doadores únicos.



"O RCN está empenhado em organizar um processo de primárias justo, neutro e transparente, e os critérios de qualificação estabelecidos colocarão nosso partido e eventual candidato na melhor posição para retomar a Casa Branca em novembro de 2024", afirmou a presidente do comitê, Ronna McDaniel.



A Fox News sediará o primeiro debate em Milwaukee, enquanto o segundo acontecerá na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan em Simi Valley, Califórnia.



O Partido Republicano tem sete candidatos até agora. Outros devem ser anunciados na próxima semana.



O governador da Flórida, Ron DeSantis, está atrás de Trump por mais de 30 pontos percentuais na média das pesquisas, enquanto nenhum outro candidato registra números de dois dígitos.