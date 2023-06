Panamá lança operação contra grupos criminosos na selva de Darién

436

O Panamá lançou, nesta sexta-feira (2), uma operação de segurança na selva de Darién, localizada na fronteira com a Colômbia, para combater os grupos criminosos que roubam ou tiram proveito de milhares de migrantes que cruzam esta zona inóspita rumo aos Estados Unidos.



Nos primeiros cinco meses do ano, um recorde de mais de 166.000 migrantes da América do Sul cruzaram Darién, informou o ministro da Segurança do Panamá, Juan Manuel Pino.



"Forças policiais irão aumentar o que é o controle territorial da nossa fronteira, devido ao aumento dos crimes cometidos por grupos criminosos", disse Pino ao lançar a chamada "Operação Chocó", no povoado de Nicanor, a 220 km da capital do país.



"Não podemos aceitar, por nenhum motivo, que estas pessoas sejam agredidas, ultrajadas, em território panamenho", acrescentou.



A fronteira natural de Darién, de 266 km de extensão e 575.000 hectares de superfície, é repleta de perigos, como animais selvagens e rios caudalosos, mas também de grupos criminosos, que roubam os migrantes ou exigem pagamento para guiá-los em sua travessia.



"Com o que temos, faremos todo o esforço para dar proteção e para que estas pessoas migrantes vulneráveis não sejam agredidas dentro do nosso território", acrescentou Pino.



- Clã do Golfo -



O chefe do Serviço Nacional de Fronteiras do Panamá, Oriel Ortega, disse que o "tráfico de migrantes" em Darién é gerenciado pelo Clã do Golfo, um cartel das drogas colombiano. "Segundo nossos relatórios de inteligência, toda a rede do tráfico de migrantes é gerenciada, articulada e desenvolvida neste momento especificamente pela organização narcoterrorista Clã do Golfo, do lado colombiano", disse Ortega.



"Encontramos colombianos roubando migrantes. Também encontramos colombianos fazendo trilhas ou caminhos alternativos onde estão nossas patrulhas, para fugirem do controle territorial", acrescentou o responsável. "Esta operação visa a enfrentar diretamente a ação criminosa transnacional. Convidamos a Colômbia a fazer o mesmo do seu lado."



A ONU alertou em abril para o que chamou de "aumento preocupante" dos migrantes que cruzam Darién em busca do sonho americano. Além de ficarem à mercê de grupos criminosos, alguns migrantes morrem em acidentes.