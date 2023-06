Acidente de trem deixa ao menos 50 mortos e mais de 500 feridos na Índia

436

Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas em um acidente de trem envolvendo várias composições no estado de Odisha, no leste da Índia - informou uma autoridade local nesta sexta-feira (2).



"Cerca de 50 pessoas morreram e mais de 500 [ficaram] feridas. Nossa prioridade é auxiliar [as vítimas] e curar os feridos", declarou à AFP o presidente de Odisha, Pradeep Jena.



Várias testemunhas e responsáveis locais contaram para os meios de comunicação que o trem de passageiros Coromandel Express e um trem de mercadorias se chocaram perto de Balasore, a cerca de 200 quilômetros da capital do estado, Bhubaneswar.



Um segundo trem de passageiros também esteve envolvido no acidente, segundo Pradeep Jena.



O balanço anterior, divulgado por um responsável médico, dava conta de 28 mortos e pelo menos 300 feridos.



Um responsável da polícia de Balasore explicou à AFP que muitos feridos estavam em estado grave, mas que, por ora, não havia mais informações.



Muitos passageiros ainda podem estar presos sob os vagões.