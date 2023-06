'Samantha Jones' estará de volta em spin-off de 'Sex and the City'

436

"Samantha Jones", a personagem carismática de Kim Cattrall em "Sex and the City", fará um breve e surpreendente retorno na sequência da série, confirmou a plataforma de streaming Max, para o delírio dos fãs.



A personagem sexualmente liberal foi uma das quatro protagonistas da série original, mas, até agora, havia ficado ausente da sequência.



Kim brigou publicamente no passado com a estrela Sarah Jessica Parker, que interpreta a personagem central da série, e disse, na ocasião, que nunca retomaria o papel. Mas um representante da Max confirmou à AFP que a atriz, 66, fará uma aparição na segunda temporada do spin-off, que estreia neste mês na plataforma antes conhecida como HBO Max.



Segundo relatos, Kim filmou sua breve cena para o episódio final da temporada em março, em Nova York, mas não teve contato com as atrizes principais.



A conta de Kim no Instagram foi tomada por mensagens de fãs em êxtase agradecendo à atriz por sua participação. Ela compartilhou um artigo da revista "Variety" anunciando sua presença na série.