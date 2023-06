Príncipe herdeiro jordaniano se casa com arquiteta saudita

436

O príncipe herdeiro da Jordânia, Hussein bin Abdullah, e a arquiteta saudita Rajwa al Saif se casaram nesta quinta-feira (1º), na presença de várias autoridades e membros de famílias reais.



A cerimônia aconteceu no Palácio Zahran, em Amã, diante de suas famílias e de 140 convidados, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, os príncipes britânicos William e Catherine e o rei da Holanda, William-Alexander.



Em clima de festa, milhares de jordanianos comemoraram a união do casal - ambos de 28 anos - nas ruas da capital, enfeitadas com cartazes dos noivos. Como parte das festividades, os últimos dias tiveram show de fogos de artifício, espetáculos aéreos e apresentações.



"Hussein é seu filho, vocês são a família dele, e é seu casamento", disse a mãe do noivo, a rainha Rania, aos jordanianos, em 23 de maio, em um vídeo postado no YouTube.



Esse tipo de exibição pública é comum na realeza ocidental, mas incomum no mundo árabe, onde monarquias conservadoras raramente compartilham detalhes de sua vida privada.



O rei Abdullah II, de 61 anos e no trono desde 1999, designou seu filho Hussein bin Abdullah como herdeiro desde os 15 anos. Hussein recebeu uma educação ocidental e foi preparado por seu pai para seu futuro cargo.



O príncipe seguiu os passos de seu pai. Esteve em Sandhurst, a prestigiosa academia militar real britânica, e depois estudou história na Georgetown University, em Washington, D.C..



A futura princesa nasceu e foi criada na conservadora Arábia Saudita, mas também recebeu uma educação ocidental. Estudou arquitetura na Universidade de Syracuse, em Nova York.