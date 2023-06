Empresário leva 60 funcionários para férias luxuosas em agradecimento

Ele arcou com todos os custos da viagem, incluindo passagens aéreas e estadia no hotel 5 estrelas de aspecto paradisíaco. (foto: Reprodução)

Existe o melhor chefe do mundo? Alguns acreditam que sim e ele está na Malásia! Khairul Aming, proprietário da empresa Sambal Nyet, interrompeu as atividades do negócio por uma semana para proporcionar férias luxuosas aos seus 60 colaboradores como forma de agradecimento.