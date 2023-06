Carro voa após subir rampa de guincho por engano em rodovia da Geórgia, EUA

436

Quando o veículo tocou o chão, os policiais que atendiam a outra ocorrência no local correram para prestar auxílio à condutora (foto: REPRODUÇÃO/YOUTUBE/LAW&CRIME NETWORK) Um automóvel em alta velocidade voou na estrada do condado de Lowdnes, Geórgia (EUA), após escalar inadvertidamente a rampa de um guincho que auxiliava em um acidente no local. A motorista, por sorte, sobreviveu ao incidente.





Segundo o tabloide Daily Star, o carro aterrissou a 7 metros de distância do ponto em que se encontrava o caminhão de socorro. Quando o veículo tocou o chão, os policiais que atendiam a outra ocorrência no local correram para prestar auxílio à condutora, que foi retirada das ferragens em estado grave. Um agente foi atingido pelos destroços e precisou ser encaminhado a um hospital local. O estado de saúde dele e do motorista envolvido na primeira ocorrência ainda é desconhecido.





De acordo com o relatório do Daily Star, a motorista que subiu a rampa do guincho não obedeceu a uma lei local cujo objetivo é manter o tráfego em vias movimentadas afastado de acidentes. A chamada 'Lei Move Over' foi aprovada após um crescente número de policiais, técnicos de emergência e trabalhadores serem mortos em paradas de trânsito, acidentes e obras rodoviárias em todo o país, segundo um porta-voz das autoridades locais.