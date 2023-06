Presidente de Uganda insiste em manter lei contra homossexualidade

436

"Ninguém nos fará mudar", assegurou o presidente de Uganda, Yoweri Museveni, nesta quarta-feira (31), em resposta às ameaças de sanções feitas por alguns países ocidentais desde a promulgação da "Lei Anti-Homossexualidade 2023", considerada uma das mais repressivas do mundo.



"O NRM (Movimento de Resistência Nacional, o partido no poder) nunca teve uma linguagem ambígua, o que dizemos de dia é o que dizemos de noite. Assim, a assinatura do projeto de lei está concluída, ninguém nos fará mudar", declarou Museveni durante uma reunião dos membros do partido, citado em um comunicado divulgado pela Presidência de Uganda e na página oficial do NRM.



"O presidente Museveni instou os ugandenses a permanecerem firmes e enfatizou que a homossexualidade é um assunto sério que afeta a raça humana. Ele parabenizou os legisladores por seu apoio e acrescentou que quando lutam por uma boa causa, ninguém pode vencê-los", relata a mensagem, que descreve o discurso do presidente proferido perante 400 parlamentares do NRM reunidos em Kyankwanzi, a cerca de 200 km da capital.



Estes foram os primeiros comentários públicos do chefe de Estado desde que, na segunda-feira, foi anunciada a aprovação da legislação contra as pessoas LGBTQIA+.



A lei estabelece duras penas pelo envolvimento em relações homossexuais e inclui uma disposição que penaliza a "homossexualidade agravada", o que implica que pessoas reincidentes possam ser executadas, embora Uganda não aplique a pena de morte há anos.



A medida provocou indignação entre organizações de defesa dos direitos humanos e muitos países ocidentais. Ativistas ugandeses pelos direitos humanos pediram à comunidade internacional que adotasse sanções contra seus líderes.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descreveu a lei na segunda-feira como uma "trágica violação" dos direitos humanos e exigiu sua revogação.



Biden também pediu uma avaliação de seu impacto nos "compromissos dos Estados Unidos com Uganda", incluindo investimentos e ajudas.



Segundo o presidente americano, Joe Biden, seu governo está considerando a possibilidade de impor sanções a Uganda e restringir a entrada nos Estados Unidos de pessoas envolvidas em abusos dos direitos humanos ou corrupção no país africano.



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que o governo de Uganda tem a obrigação de proteger os direitos de todos os seus cidadãos e que "não fazê-lo prejudica as relações com seus parceiros internacionais".